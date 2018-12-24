Tek karede 3 golcü
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Tek karede 3 golcü

Tek karede 3 golcü

Bu sezon ligin ilk yarısında sadece 15 gol atan ’'da bu gollerin yarıdan fazlasını 3 oyuncu attı. Bu üç oyuncu aynı karede buluşunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Kayesrispor'un en golcü oyuncusu 6 golle Tjaronn Chery olurken, bu ismi 2 golle Bernard Mensah takip ediyor. Yine 7 maçta sadece 95 dakika sahada kalan Asamoah Gyan ise takımına 1 gollük katkı sağladı. Bu üç isim aynı karede buluşunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Fotoğrafta yer alan 3 oyuncu ligin ilk yarısında takımın attığı gol sayısının yarıdan fazlasına imza koyarken, ikinci yarıda da takımın önemli işler beklediği oyuncular olarak dikkat çekiyor.

  1. 24.12.2018 09:28
  2. Güncelleme: 24.12.2018 09:43
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