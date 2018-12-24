Tek karede 3 golcü
Bu sezon ligin ilk yarısında sadece 15 gol atan Kayserispor’'da bu gollerin yarıdan fazlasını 3 oyuncu attı. Bu üç oyuncu aynı karede buluşunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
Kayesrispor'un en golcü oyuncusu 6 golle Tjaronn Chery olurken, bu ismi 2 golle Bernard Mensah takip ediyor. Yine 7 maçta sadece 95 dakika sahada kalan Asamoah Gyan ise takımına 1 gollük katkı sağladı. Bu üç isim aynı karede buluşunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Fotoğrafta yer alan 3 oyuncu ligin ilk yarısında takımın attığı gol sayısının yarıdan fazlasına imza koyarken, ikinci yarıda da takımın önemli işler beklediği oyuncular olarak dikkat çekiyor.
- 24.12.2018 09:28
- Güncelleme: 24.12.2018 09:43
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 6
Yorum
eray şenol hocadan iyisi gelemez o yüzden kalmalı doğru dürüst takım kurun verin eline suç yönetimin eksik kadroyla buraya iyi gelindi harcamayın
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 6
Yorum
eda q7 medel atiba dışında tüm yabancılar yollanmalı yerlerine daha genç yıldız ve ya adayı katkı sağlayan oyuncular alınmalı önce transfer sonr
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Asıl dert golcü eksikliği
Toplam 1
Yorum
ŞEVKET TAKIM ÇUVALLA GOL YİYOR EKSİK GÖLCÜ İMİŞ YUH YANİ
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