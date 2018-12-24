Kaptan Deniz Türüç umutlu
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Kaptan umutlu

Kaptan Deniz Türüç umutlu

ikinci kaptanı , için oldukça umutlu olduğunu söylerken, kulübü hal ettiği yerlere getirmek istediklerini söyledi.

'in 17. haftasında deplasmanda B.B.Erzurumspor ile karşılaşan ve gollü beraberlik ile 1 puanı alan 'da keyifler yerinde. Ligde Kasımpaşa, Akhisarspor, 'nda Altay'ı mağlup eden son olarak da Erzurumspor ile berabere kalan Kayserispor, peşpeşe puanlar almanın huzuru içerisinde. Kayserispor takım kaptanlarından , deplasmanda oynanan B.B.Erzurumspor maçı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaparak taraftara teşekkür edip, ligin ikinci yarısı için umut aşıladı. 'un yokluğunda 'da takım kaptanı olarak sahaya çıkan Deniz Türüç, "Bu soğukta bizi buralarda destekleyen taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son 3 maçta kaybetmeyip 7 puan kazandık. Bu serüveni sezonun ikinci yarısında sürdürüp, bu kulübü hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz" dedi.

2 Ocak'a kadar tatil yapacak olan Deniz Türüç, "Şimdi dinlenme ve ikinci yarıya hazırlanma zamanı. Herkese bol selam" mesajı yayınladı.

  1. 24.12.2018 10:00
  2. Güncelleme: 24.12.2018 10:01
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