Kaptan Deniz Türüç umutlu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda B.B.Erzurumspor ile karşılaşan ve gollü beraberlik ile 1 puanı alan Kayserispor'da keyifler yerinde. Ligde Kasımpaşa, Akhisarspor, Türkiye Kupası'nda Altay'ı mağlup eden son olarak da Erzurumspor ile berabere kalan Kayserispor, peşpeşe puanlar almanın huzuru içerisinde. Kayserispor takım kaptanlarından Deniz Türüç, deplasmanda oynanan B.B.Erzurumspor maçı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaparak taraftara teşekkür edip, ligin ikinci yarısı için umut aşıladı. Umut Bulut'un yokluğunda Erzurum'da takım kaptanı olarak sahaya çıkan Deniz Türüç, "Bu soğukta bizi buralarda destekleyen taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son 3 maçta kaybetmeyip 7 puan kazandık. Bu serüveni sezonun ikinci yarısında sürdürüp, bu kulübü hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz" dedi.

2 Ocak'a kadar tatil yapacak olan Deniz Türüç, "Şimdi dinlenme ve ikinci yarıya hazırlanma zamanı. Herkese bol selam" mesajı yayınladı.