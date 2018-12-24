Kaptan Deniz Türüç umutlu
Kayserispor ikinci kaptanı Deniz Türüç, ikinci yarı için oldukça umutlu olduğunu söylerken, kulübü hal ettiği yerlere getirmek istediklerini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda B.B.Erzurumspor ile karşılaşan ve gollü beraberlik ile 1 puanı alan Kayserispor'da keyifler yerinde. Ligde Kasımpaşa, Akhisarspor, Türkiye Kupası'nda Altay'ı mağlup eden son olarak da Erzurumspor ile berabere kalan Kayserispor, peşpeşe puanlar almanın huzuru içerisinde. Kayserispor takım kaptanlarından Deniz Türüç, deplasmanda oynanan B.B.Erzurumspor maçı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaparak taraftara teşekkür edip, ligin ikinci yarısı için umut aşıladı. Umut Bulut'un yokluğunda Erzurum'da takım kaptanı olarak sahaya çıkan Deniz Türüç, "Bu soğukta bizi buralarda destekleyen taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Son 3 maçta kaybetmeyip 7 puan kazandık. Bu serüveni sezonun ikinci yarısında sürdürüp, bu kulübü hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz" dedi.
2 Ocak'a kadar tatil yapacak olan Deniz Türüç, "Şimdi dinlenme ve ikinci yarıya hazırlanma zamanı. Herkese bol selam" mesajı yayınladı.
- 24.12.2018 10:00
- Güncelleme: 24.12.2018 10:01
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 6
Yorum
eray şenol hocadan iyisi gelemez o yüzden kalmalı doğru dürüst takım kurun verin eline suç yönetimin eksik kadroyla buraya iyi gelindi harcamayın
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‘Parasını alıp feshedecek’
Toplam 6
Yorum
eda q7 medel atiba dışında tüm yabancılar yollanmalı yerlerine daha genç yıldız ve ya adayı katkı sağlayan oyuncular alınmalı önce transfer sonr
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Asıl dert golcü eksikliği
Toplam 1
Yorum
ŞEVKET TAKIM ÇUVALLA GOL YİYOR EKSİK GÖLCÜ İMİŞ YUH YANİ
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