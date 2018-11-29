Ganalı yıldız Gyan hayal kırıklığı oldu
29 Kasım 2018, Perşembe
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yıldız Gyan hayal kırıklığı oldu

Ganalı yıldız Gyan hayal kırıklığı oldu

'de bu sezon kümede kalma mücadelesi veren 'da yıldız 'ın performansı hayal kırıklığı oluşturdu.

2017-2018 sezonu başında 'a edilen futbolcu , performansı yüzünden takıma katkı sağlayamıyor. Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, ligde geride kalan 13 haftada istenilen seviyeye bir türlü gelemedi. Teknik direktör , Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan'dan da verim alamıyor.

Geçen sezon büyük umutlarla Kayserispor'a transfer olan ancak ligi 12 maç 1 gol 424 dakika ile noktalandıran, bu sezon için kendisini affettireceğini, geçmişteki başarılı günlerine dönmeye gayret edeceğini belirterek ücretinin yarısını dahi almaktan vazgeçen Ganalı futbolcu, geride kalan 13 haftada sadece 4 maçta görev aldı ve 53 dakika forma giydi.

Asamoah Gyan, maçında Pazarspor'a karşı 75 dakika sahada kaldı. 1 gol atıp 2 asist yapan Gyan, taraftarının da düştü.

  1. 29.11.2018 10:42
  2. Güncelleme: 29.11.2018 10:48
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