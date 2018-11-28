Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

, 'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlıkları düzelen Deniz Türüç ve Hasan Hüseyin Acar ile iki hafta önce kadro dışı bırakılan ve yönetim tarafından affedilen Jean Armel Kana Bıyık da katıldı.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 28.11.2018 14:14
  2. Güncelleme: 28.11.2018 14:32
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