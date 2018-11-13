Kayserispor'un 45 yıllık hasreti
Kayserispor'un sahasında yenemediği takım yok, Galatasaray haricinde! Kayserispor, renktaşına uzun yıllardır diş geçiremiyor.
Tarihi galibiyet
Bugüne kadar Galatasaray ile Süper Lig serüveninde 23 kez sahasında karşılaşan Kayserispor, 1 kez kazanmayı başarırken 9 kez berabere kaldı 13 kez de yenildi. Rakibine 18 gol atan Kayserispor, 23 kez kalesinde gol gördü.
Kayserispor, Galatasaray'a karşı ilk ve tek galibiyetini 45 sezon önce 1973-1974 sezonunda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde oynanan ve hakem Talat Tokat'ın yönettiği maçı Kayserispor kazanmıştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 57. dakikasında Metin Ülgen, Kayserispor'u 1-0 öne geçirirken 73. dakikada Mustafa Yücel ikinci golü atmıştı.
2 kez de İstanbul'da
Kayserispor, sahasında Galatasaray'a karşı tek galibiyet alırken deplasmanda ise 2 kez mağlup etti. Galatasaray ile Kayserispor arasında İstanbul'da oynanan 22 maçta Kayserispor 2 kez kazanırken 5 kez berabere kaldı 15 kez de mağlup oldu. Kayserispor deplasmanda oynhadığı maçlar arasında 2013-2014 sezonunda 1-0 yenerken 2016-2017 sezonunda da 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.
- 13.11.2018 12:00
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Kaptanlık bandı yer değiştirebilir
Toplam 1
Yorum
gio1903 maalesef tipik beşiktaş taraftarlığı fazla başarıyı kaldıramıyoruz illa bir kaos ortamı olacak yenilgiler çarşı karşı muhabbeti hep aynı
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Defansı ben yaparım
Toplam 1
Yorum
MARTIN SKRTEL HADİ HAYIRLISI
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Trabzonspor'da deprem!
Toplam 1
Yorum
serkanisp TAKIMI KOMPLE KAPATINDA BİZDE KURTULALIM SİZDE KURTULUN
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