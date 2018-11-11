Çifte makyaj – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Çifte makyaj

    Çifte makyaj
    , MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre iki değişiklikle karşısına çıktı. , disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Kana Bıyık'ın yerine Sapunaru'ya şans verirken, sakat 'in yerine Kucher'i oynattı.
    1. 11.11.2018
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