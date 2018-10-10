Kayserispor'da 3 futbolcu tam oynadı
Kayserispor'da geride kalan 8 haftada Kayserispor’dan 3 futbolcu tam zamanlı oynadı
Spor Toto Süper Lig'de 9 puanla 13. sırada bulunan Kayserispor'da 3 futbolcu her maçta baştan sona oynadı. Kaleci Silviu Lung, sağ bek Tiago Lopes ve takım kaptanı Umut Bulut, geride kalan 8 maçta 90'ar dakika oynayıp 720 dakika sahada kalmayı başardı. Bu 3 futbolcu hiç maç kaçırmadı ve oyundan çıkmadı.
Diğer yandan kaleci Muammer Yıldırım, stoper Oleksandr Kucher ve defans oyuncusu Oğuzhan Berber bu sezon henüz süre alamadılar. Hasan Hüseyin Acar 19 dakika, Mert Özyıldırım 34 dakika, Asamoah Gyan 47 dakika, Artem Kravets ise 52 dakika sahada kalırken Tjaronn Chery 654 dakika, Rotman 642 dakika, Bernard Mensah 637 dakika, Cristian Sapunaru da 630 dakika forma giyen isimler oldu.
- 10.10.2018 09:33
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Deplasmanın kralı Galatasaray!
Toplam 1
Yorum
Ali Galatasaray'i engeleyebilmek icin hep yapiliyor bu algilar zaten, Imparator herkese korku saldi.
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 4
Yorum
erol yuzde 99 tayfun fb basına teknık adam olarak gelmıcek
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Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!
Toplam 4
Yorum
KIRGIN KANARYA COCU VE COMOLİ İLE 2 HAFTA DAHA DEVAM EDERSEK BU TAKIM KÜMEYE GİDER
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