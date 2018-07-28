Chery, Kayserispor'da – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Chery, 'da

    Chery, Kayserispor'da

    ekiplerinden , Hollandalı futbolcu  ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğümüz Hollandalı futbolcu ile anlaşma sağlanmıştır. ve İngiltere Ligi'nde üst düzey futbol oynamış, yüksek bir bonservis bedeli ile kulübü Guizhou Heng Feng kulübüne transfer olmuş ve halen Çin kulübünün oyuncusu olan Tjaronn Chery ile 1 yıllık sözleşme imzalanmış olup; yıllık ücretinin büyük bir kısmının da Çin kulübü tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Böylece kulübümüze maliyeti, diğer oyuncularımızın ortalamasına getirilen ofansif orta saha ve kanat oyuncusu takımımıza kazandırılmıştır. Kayserisporumuza ve oyuncuya hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

    1. 28.7.2018 20:45
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