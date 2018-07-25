Tjaronn Chery Kayseri’de – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Tjaronn Chery Kayseri’de

    Çalışmalarını sessiz sedasız yürüten , bombayı patlattı.

    Çalışmalarını sessiz sedasız yürüten , bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, ekibi Guizhou'da oynayan 'i kadrosuna kattı. Kayseri'nin 1 yıllığına kiraladığı 30 yaşındaki 10 numaranın 1 milyon 700 bin dolar olan kazancının 1 milyonunu Çinliler ödeyecek.

    1. 25.7.2018
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