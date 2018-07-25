Çalışmalarını sessiz sedasız yürüten Kayseri, bombayı patlattı. Sarı-kırmızılılar, Çin ekibi Guizhou'da oynayan Tjaronn Chery'i kadrosuna kattı. Kayseri'nin 1 yıllığına kiraladığı 30 yaşındaki 10 numaranın 1 milyon 700 bin dolar olan kazancının 1 milyonunu Çinliler ödeyecek.