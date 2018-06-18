Erol Bedir: “Ses getirecek transferler yapabiliriz
Teknik Direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı oturtan ve ardından Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç, Eskişehirspor'dan Hasan Hüseyin Acar ve Feyenoord'dan Bilal Başakcıoğlu'nu kadrosuna katan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, Dünya Kupası'ndan sonra ses getirecek bir transfere imza atabileceklerini belirtti.
"Ne kızın haberi var ne de oğlanın!"
Bazı yetkisiz kişilerin ortaya attığı iddialar nedeniyle böyle haberlerin çıktığının altını çizen Bedir, "Mesela evlilik öncesinde bazı akrabalar, kızla oğlanı birbirine yakıştırır. Burada ne kızın babasının, ne de oğlanın babasının haberi yoktur durumdan. Hatta ne kızın haberi vardır, ne de oğlanın. Durum aynı bu şekilde. Yetkisi olmayan kişilere, yakıştırmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz şu ana kadar üç transfer yaptık. Transfer yaparken önce oyuncuya soruyoruz, prensipte anlaşıyoruz. Ardından kulübüyle görüşüyoruz, oyuncuyla anlaşmak için izin istiyoruz. Sonrasında da kulübün haklarını kulüple, oyuncunun haklarını menajeriyle görüşüyoruz, transferimizi yapıyoruz. Futbolcu satarken de aynı yolun izlenmesini istiyoruz. Talip olan varsa bu yolu izlesinler. Bu olması gereken prosedürdür. Ama şu ana kadar ne yurt içinden ne de yurt dışından Deniz ve Güray için bize başvuran kimse olmadı" ifadelerini kullandı.
"Dünya Kupası'nın ardından önemli bir isim gelebilir"
Şu ana kadar en hızlı transfer yapan takım olduklarının altını çizen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Üç oyuncu transfer ettik. Sezon başında tespit ettiğimiz eksik bölgelere transfer yapacağız. Ertuğrul Hocamız belki başka takviyeler isteyebilir. Ya da gitmek isteyen isimlerin kalmasını isteyebilir. Bunun yanı sıra proje ve PR, tanıtım açısından bir transfer de yapılabilir. Bunun için de Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Ses getirecek, sükse yapacak bir transfer gerçekleştirebiliriz. Enteresan şeyler olabilir. Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 18.6.2018 12:14
- Güncelleme: 18.6.2018 12:16
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Erol Bedir: “Ses getirecek transferler yapabiliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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