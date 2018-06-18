Erol Bedir: “Ses getirecek transferler yapabiliriz – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    : “Ses getirecek transferler yapabiliriz

    <a href="/index/erol-bedir?id=078a609e-d8f3-464c-a584-2623031b3323" class="" rel="tag">Erol Bedir</a>: “Ses getirecek transferler yapabiliriz

    Teknik Direktörlük koltuğuna 'ı oturtan ve ardından Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç, Eskişehirspor'dan Hasan Hüseyin Acar ve Feyenoord'dan Bilal Başakcıoğlu'nu kadrosuna katan 'da Başkan , 'ndan sonra ses getirecek bir transfere imza atabileceklerini belirtti.

    Özellikle Deniz Türüç ve Güray Vural'a birçok takımın teklif yaptığı ve kadrosuna katmak istediği yönünde çıkan haberler üzerine konuşan Bedir, "İki futbolcumuz için de şu ana kadar bize gelen bir teklif yok. Yetkisi olmayan kişiler, bazı futbolcuları bazı takımlara yakıştıran, iyi niyetli olduğunu düşündüğüm kişiler böyle yakıştırmalar yaparak bazı dedikoduların çıkmasına sebep oluyor. Ancak dediğim gibi şu ana kadar gelen bir teklif yok" diye konuştu.

    "Ne kızın haberi var ne de oğlanın!"
    Bazı yetkisiz kişilerin ortaya attığı iddialar nedeniyle böyle haberlerin çıktığının altını çizen Bedir, "Mesela evlilik öncesinde bazı akrabalar, kızla oğlanı birbirine yakıştırır. Burada ne kızın babasının, ne de oğlanın babasının haberi yoktur durumdan. Hatta ne kızın haberi vardır, ne de oğlanın. Durum aynı bu şekilde. Yetkisi olmayan kişilere, yakıştırmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz şu ana kadar üç yaptık. yaparken önce oyuncuya soruyoruz, prensipte anlaşıyoruz. Ardından kulübüyle görüşüyoruz, oyuncuyla anlaşmak için izin istiyoruz. Sonrasında da kulübün haklarını kulüple, oyuncunun haklarını menajeriyle görüşüyoruz, transferimizi yapıyoruz. Futbolcu satarken de aynı yolun izlenmesini istiyoruz. Talip olan varsa bu yolu izlesinler. Bu olması gereken prosedürdür. Ama şu ana kadar ne yurt içinden ne de yurt dışından Deniz ve Güray için bize başvuran kimse olmadı" ifadelerini kullandı.

    "Dünya Kupası'nın ardından önemli bir isim gelebilir"
    Şu ana kadar en hızlı yapan takım olduklarının altını çizen Başkanı , "Üç oyuncu ettik. Sezon başında tespit ettiğimiz eksik bölgelere yapacağız. Ertuğrul Hocamız belki başka takviyeler isteyebilir. Ya da gitmek isteyen isimlerin kalmasını isteyebilir. Bunun yanı sıra proje ve PR, tanıtım açısından bir de yapılabilir. Bunun için de 'nı bekliyoruz. Ses getirecek, sükse yapacak bir gerçekleştirebiliriz. Enteresan şeyler olabilir. 'nın bitmesini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 18.6.2018 12:14
    2. Güncelleme: 18.6.2018 12:16
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