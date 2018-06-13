Bilal Kayseri’de

Süper Lig kulüpleri mali sıkıntılar nedeniyle transferde somut adımlar atamazken, Kayserispor 3. imzayı attırdı. Sarı-kırmızlılar, Sakıb Aytaç ve Hasan Hüseyin Acar'dan sonra uzun süredir temas halinde olduğu Bilal Başaçıkoğlu'nda da mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Feyenoord'la el sıkışan Kayserili yöneticiler, yıldız oyuncuyu dün şehre getirdi. 4 yıldır Feyenoord forması giyen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon 18 resmi maçta oynadı, 3'er gol ve asistlik performans sergiledi. Her iki kanatta oynayabilen Bilal, yüksek top tekniğiyle dikkat çekerken, hücumda da kilit rol oynuyor.



'EN ETKİLİ TAKIM BİZİZ'

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kayserispor Başkanı Erol Bedir, toplam 5 takviye yapacaklarını belirtip, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi büyük bütçeli takımlar, bu sezon transferde daha temkinli davranacak. Şu ana kadar transferde en etkili takım biziz. Geçen yıl da kadromuzu çok sayıda oyuncuyla takviye ettik. Şu ana kadar 3 transfer gerçekleştirdik. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor olacak" açıklamasında bulundu.