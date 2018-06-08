PSG, Emre’yi bırakmadı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    , Emre’yi bırakmadı

    <a href="/index/psg?id=e5852061-6944-49ff-acc0-3187f09e8636" class="" rel="tag">PSG</a>, Emre’yi bırakmadı
    'un genç futbolcusu 14 yaşındaki Emre Demir, Fransız devi 'de göz doldurdu. , 1 hafta için gelen Emre'nin, 13 Haziran'a kadar kalmasını istedi. Genç yetenek, 'te düzenlenecek olan, R.Madrid, Milan, ve 'nın da yer alacağı turnuvada forma giyecek.
    1. 8.6.2018
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