Sakıb Aytaç Kayserispor'da – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    <a href="/index/sakib-aytac?id=fd8cc9e7-cb35-4068-9893-f7aa1c3aaaff" class="" rel="tag">Sakıb Aytaç</a> <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'da

    'de son maçlarda ligde kalmayı garantileyen 'la sözleşmesini tamamladıktan sonra yollarını ayıran , sürpriz bir şekilde ile anlaşmak üzere...

    ve 'la adı anılan 26 yaşındaki sol bekin, iki takımla da yaptığı görüşmelerde sonuç alamayınca rotasını 'a çevirdiği ifade edilmişti. Sarı-kırmızılılarla görüşen genç sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon kırmızı-beyazlılarla 32 maçta oynayan Sakıb, 4 de asist yaptı.
    1. 5.6.2018
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