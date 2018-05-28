Kayserispor’un Emre gururu – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    ’un Emre gururu

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>’un Emre gururu
    'un alt yapısında oynayan 14 yaşındaki Emre Demir, Fransız devi PSG'nin Paris'te yapacağı kampa çağrıldı. Başkan Erol Bedir, "Biz Emre'den umutluyuz. O da kendinden umutlu. Geçtiğimiz yıllarda Barcelona çok ciddi bir şekilde ilgilendi. Bu yılda nasip olursa 4 günlüğüne 'ye gidecek" dedi.
    1. 28.5.2018
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