Varsa yoksa Avrupa
Başkan Erol Bedir, “Fenerbahçe’nin puan kaybı, onları şampiyonluk iddiasından uzaklaştıracağı gibi bizim kaybımız halinde, Avrupa hedefi konusunda sıkıntıya düşeriz” dedi
Süper Lig'in flaş ekibi Kayserispor, evinde ağırlayacağı F.Bahçe karşısında kritik bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Başkan Erol Bedir, kendilerine inananlara sezon sonunda büyük bir sevinç yaşatacaklarını ifade etti. F.Bahçe maçının her iki takım için de önemli olduğunu belirten Bedir, "F.Bahçe'nin puan kaybı, onları şampiyonluk iddiasından uzaklaştıracağı gibi bizim kaybımız halinde, Avrupa hedefi konusunda sıkıntıya düşeriz" dedi.
?'SEZON SONUNDA KONUŞACAĞIZ'
Avrupa hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını aktaran Bedir, "Sadece maçları değil, bütün idman ve özel durumları takip eden yönetimimiz, bundan önceki maçlardaki kanaat ve tespitlerine ilaveten 8 haftalık süreci de takip edecek ve söyleyeceğini sezon sonunda söyleyecektir" diye konuştu.
SUMUDİCA'DAN 3. KALECİ VEDAT'A GÜVEN OYU
Kayseri teknik direktörü Marius Sumudica, F.Bahçe karşısında Sapunaru, kaleci Lung ve Lopes'in oynayamayacağını söyleyip, ilk kez Süper Lig maçına çıkacak 3. kaleci Vedat'a ayrı bir parantez açtı. Rumen çalıştırıcı, "Vedat'ın kendine güvene ihtiyacı var. Her profesyonel futbolcu bir gün ilk maçına çıkıyor. Vedat'ın şansı da F.Bahçe'ye karşı. Kaleci antrenörü, takım arkadaşları yardımcı olmaya çalışıyor. Şu an her şey yolunda gözüküyor" ifadelerini kullandı.
?'SEZON SONUNDA KONUŞACAĞIZ'
Avrupa hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını aktaran Bedir, "Sadece maçları değil, bütün idman ve özel durumları takip eden yönetimimiz, bundan önceki maçlardaki kanaat ve tespitlerine ilaveten 8 haftalık süreci de takip edecek ve söyleyeceğini sezon sonunda söyleyecektir" diye konuştu.
SUMUDİCA'DAN 3. KALECİ VEDAT'A GÜVEN OYU
Kayseri teknik direktörü Marius Sumudica, F.Bahçe karşısında Sapunaru, kaleci Lung ve Lopes'in oynayamayacağını söyleyip, ilk kez Süper Lig maçına çıkacak 3. kaleci Vedat'a ayrı bir parantez açtı. Rumen çalıştırıcı, "Vedat'ın kendine güvene ihtiyacı var. Her profesyonel futbolcu bir gün ilk maçına çıkıyor. Vedat'ın şansı da F.Bahçe'ye karşı. Kaleci antrenörü, takım arkadaşları yardımcı olmaya çalışıyor. Şu an her şey yolunda gözüküyor" ifadelerini kullandı.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:58
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