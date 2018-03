Erol Bedir: "9 maç, 9 final"

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında Başkan Erol Bedir şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği gibi; Kayserisporumuz geçen Pazar günü kendi evimizde Karabükspor ile oynamış ve 3-2 galip gelmiştir. Bu maç sonunda puanımız 41'e yükselmiş, 5.sıradaki yerimiz korunmuş ve gözler kalan 9 maçımıza yani 9 final müsabakasına çevrilmiştir.2017-2018 futbol sezonunun bitmesine 9 maç kalmış olup, bu maçların 4'ünü kendi sahamızda, 5'ini ise deplasmanda oynayarak bu yılki mücadelemizi tamamlamış olacağız.Mevcut durumumuz, yani, şu anki 41 puan ve 5. sırada oluşumuz dikkate alındığında sezon sonu hedefimiz olan ilk 5 içinde ligi tamamlayıp Avrupa kupalarına gidebilme iddiamızı sürdürmekteyiz.Ancak, şurası da unutulmamalıdır ki,Önümüzde aşmamız gereken 9 adet 90 dakika engeli mevcuttur. Kalan maçlarımızda kiminle, nerede oynayacağımıza bakmaksızın güçlü takım, zayıf takım yorumlarına itibar etmeden bütün maçlarımıza hep puan, mutlaka puan parolası ile hazırlanmalı ve netice almaya çalışmalıyız.Ve bilmeliyiz ki; Kayserisporumuz, hedefleri doğrultusunda mücadele edebilecek potansiyele, iradeye ve inanca sahip olup, halen bulunduğu konum bunun ispatıdır. Kayserisporumuzun ilk 5 hedefi vardır ancak, bu mücadelede 3-4 tane de ciddi rakip bulunmaktadır ve onlarda son maça kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerdir. Ligde artık zor maç-kolay maç kalmamıştır.Telafisi olmayan bu haftalarda her takımın kazandığı veya kaybettiği puanlar artık sürpriz olarak kabul edilmemektedir. Maçlar, ligin ilk yarısına göre daha çetin ve sonucu belirsiz geçmekte, takımların birbirini tanıması,devre arası takviyeler ve her takımın kendisine göre oluşan hedeflerine odaklanmaları maç sonuçlarının tahminini de zorlaştırmaktadır.Büyük taraftarımız ve sevgili hemşehrilerimize mesajım şudur ki;Çok sıkıntılı günlerden bugünlere; yönetim, teknik heyet-oyuncu grubunun gayreti ve Büyük taraftarımız ve Kayseri ismini zirvelerde görmek isteyen bu şehrin insanlarının takımıyla kenetlenmesiyle gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki maçlarımız ve hedeflerimiz içinde öncelikle inanmak, güvenmek zorundayız ve asla rehavete kapılmadan ve her rakibi ciddiyete alarak ama hiçbir rakibimizden de çekinmeden sonuç odaklı bir anlayışla takımımızın yanında olmalıyız.Taraftarımız ve Kayserispor sevdalılarının ;Oynayacağımız rakibin adını, gücünü,puan sıralamasındaki yerini değil maçın sonunda almamız gereken puan veya puanları düşünmeleri gerekmektedir. Kalan 9 maçta, mağlubiyet, beraberlik ve galibiyetler olabilir. Bizler oynadığımız maçın sonucu ne olursa olsun o müsabakayı geride bırakmalı ve önümüzdeki ilk maça odaklanmalıyız. Bilmeliyiz ki en zor maç oynayacağımız ilk maçtır. Fixtür hesabı yapmadan, hedefe ulaştığımız veya kaybettiğimiz matematiksel olarak kesinleşmeden bu mücadeleyi bırakmamalıyız. Bu mücadele verilirken samimi düşünceler bile olsa, takımımızın toplu veya futbolcularımızın ferdi oyunlarını eleştirmenin, yıpratıcı şekilde tenkit etmenin de hedefimize olumlu bir katkı yapamayacağı aşikardır. Hocamızdan da,oyuncularımızdan da azami verim alabilmek için kalan 9 maç için onları motive etmeli eksik veya hatalar varsa onları sezon sonunda değerlendirmeliyiz. Süper ligde mücadele eden 18 takıma da baktığımızda hemen tamamının akıl almaz hayal kırıklıkları yaşadıkları haftalar olmuş ancak, sonraki haftalar başka boyutlara gelinmiştir.Sevgili Kayserisporlular;Bu kulübün başkanı olarak şahsım ve yönetimimle birlikte teknik heyet ve oyuncularımız sezon sonunda Avrupa'ya gideceğimize inanıyoruz. Bazen iyi,bazen kötü oynayacağız.İyi şeyle yaptığımız gibi elimizde olmadan hatalar da yapacağız. Ancak son düdük çalmadan hedefimizden vazgeçmeyeceğiz.Sizlerden;Hep destek, tam destek maç sonuçları ne olursa olsun sezon sonu hedefimiz için mutlaka destek istiyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi ve samimi de olsa negatif enerji yayanları ikaz ve ikna ederek tavırlarının bu stresli ortamda Kayserisporumuza fayda getiremeyeceğini anlatmanızı istiyorum.Her şeyin ,Kayserisporumuzun hedefleri doğrultusunda gelişmesini temenni ediyor,bu mücadelede bize omuz verenlere sevgi ve saygılar sunuyorum."