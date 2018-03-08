"Kayserispor'umuzu Avrupa'ya taşıyacağız"
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de kalan 10 maçlık periyodu iyi değerlendirip Avrupa kupalarında yer almayı hedeflediklerini belirtti.
Bedir, yazılı açıklamasında, geçen sezon Süper Lig'den düşmesine kesin gözle bakılan Kayserispor'un, yönetim ve teknik heyet değişiklikleriyle önemli bir mücadeleye girdiğini ifade etti.
Bu sezona da aynı heyecan ve ivme ile başlayan takımın kabus dolu günleri geride bıraktığını vurgulayan Bedir, 38 puanla ligde 5. sırada bulunduklarını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Önümüzde birbirinden zor 10 maçımız bulunmakta olup, bu maçlar UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyen 3-4 takım için adeta play-off niteliğindedir. 10 maçlık bu periyoda, Avrupa hedefi olan 3-4 takımın en önünde lider olarak giriyoruz. 2017-2018 sezonu tamamlandığında, bu takımlar arasındaki en önde olan konumumuzu koruyacak ve Kayserispor'umuzu Avrupa'ya taşıyacağız. Ancak unutmamalıyız ki, önde olmak önemli değil, önde bitirmek önemlidir ve bu süreçte önemi az olan hiçbir maç yoktur."
- "Kardemir Karabükspor'dan rövanşı almak zorundayız"
Bedir, 11 Mart Pazar günü konuk edecekleri Kardemir Karabükspor ile önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligin ilk yarısında, Karabük'te 10 kişi kalmalarına rağmen rehavetimizden yenildiğimiz rakibimize karşı mutlaka galip gelip hem 3 puan hem de rövanşı almak zorundayız. Karabükspor'u yendiğimiz takdirde ikinci yarının ilk 8 maçında 11 puan almış olacağız. İlk yarının ilk 8 maçında 14 puan aldığımız düşünüldüğünde sadece 3 puanlık bir eksiğimiz olacaktır ki bu da bizi hedefimizden saptırmaz." ifadelerini kullandı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
mustafa olçay ne güzel ya valla yapın edin koskoca camialara milyon dolarlık zararlar verin sonra özür dileyin oh. ama suçsizde değil bu çürümüş sistemde!
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
Alp Ne özrü direkt takımdan gönderin gerekirse alt yapıdan kaleci ile çıkın sahaya bu saatten sonra şampiyon olamayız.
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 36
Yorum
Nirvana 50 yıldır Beşiktaşın alehine olan haksızlıkları yazsam 10 tane roman yazmış olurum . Bıktım bu renkli takımların bu şekilde korunmasından .
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