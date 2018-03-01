Umut Bulut kariyer rekoruna koşuyor
Kayserispor'da adeta ikinci baharını yaşayan yıldız futbolcu Umut Bulut, Süper Lig'de kalan 11 haftada 4 gol atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.
Bu sezon ligde 11 takıma gol attı
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Umut Bulut, ligde 11 maçta gol sevinci yaşadı. Tecrübeli isim Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta iki gol birden atttı. Golcü oyuncu, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor takımlarına ise her iki maçta birden gol atma başarısı gösterdi. Umut Bulut'un bu sezon gol attığı takımlar şöyle: Fenerbahçe, Gençlerbirliği, MedipolBaşakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (2), Galatasaray, Demir Grup Sivasspor (2), Antalyaspor (2) ve Kasımpaşa.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:49
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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
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Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
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Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
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