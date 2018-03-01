Umut Bulut kariyer rekoruna koşuyor – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
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    kariyer rekoruna koşuyor

    <a href="/index/umut-bulut?id=b760fc89-f949-44ed-9b8c-b62d08c8b018" class="" rel="tag">Umut Bulut</a> kariyer rekoruna koşuyor

    'da adeta ikinci baharını yaşayan yıldız futbolcu , 'de kalan 11 haftada 4 gol atması durumunda kariyer rekorunu kıracak.

    geçmişinde Ankaragücü, , Trabzonspor ve Toulouse gibi önemli takımlar bulunan , son olarak memleketinin takımı 'da hayatını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı kulübe geldikten sonra adeta ikinci baharını yaşamaya başlayan tecrübeli oyuncu ligin 23. haftası itibari ile 13 gole ulaştı. Kariyerinde ligde bir sezonda en fazla 16 gol atan , bu performansı ile kariyer rekorunu kırmaya oldukça yaklaştı. Ankaragücü forması ile 2005-2006 sezonunda ligde tam 16 gole imza koyan , bu sezon ligin bitimine 11 hata kala bu rakama yaklaştı. Üç gol daha atması durumunda rekorunu yakalayacak olan tecrübeli isim eğer kalan 11 haftada 4 gol atarsa kariyerinin en parlak sezonunu yaşamış olacak. Son olarak Kasımpaşa ile oynanan maçta penaltı atışından rakip fileleri havalandıran , bu sezon yakaladığı bu form grafiği ile takımın ligin üst sıralarda yer almasında da önemli bir rol üstlenmiş oldu.

    Bu sezon ligde 11 takıma gol attı
    Bu sezona iyi bir başlangıç yapan , ligde 11 maçta gol sevinci yaşadı. Tecrübeli isim Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta iki gol birden atttı. Golcü oyuncu, Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor takımlarına ise her iki maçta birden gol atma başarısı gösterdi. 'un bu sezon gol attığı takımlar şöyle: Fenerbahçe, Gençlerbirliği, MedipolBaşakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (2), , Demir Grup Sivasspor (2), Antalyaspor (2) ve Kasımpaşa.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:49
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