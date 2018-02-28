Avrupa aşkına

Avrupa’yı hedefleyen 5. sıradaki sarı-kırmızılılarda, oynadığı 27 maçta 7 gol, 6 asistle önemli katkı sağlayan Deniz Türüç, “Avrupa için Kasımpaşa galibiyetini, Bursa zaferiyle perçinleyeceğiz

LİGİN flaş ekibi Kayserispor, Cuma günü Bursa'da çok önemli bir maça çıkacak. 9 maçtır kazanamayan rakibinde Paul Le Guen'in de kaderini belirleyecek sarı-kırmızılılarda takımın 10 numarası Deniz Türüç, iddialı açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'yı 3-2 yendikleri maçta beraberlik golünü atan 25 yaşındaki milli yıldız hedeflerinin Avrupa olduğunu belirterek, "Uzun zaman sonra iç sahada Kasımpaşa maçını kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir galibiyetti. Kazanmamız kadar önemli olan oynadığımız futboldu. Avrupa için Kasımpaşa galibiyetini, Bursaspor zaferiyle perçinleyeceğiz. Avrupa hedefinden sapmayacağız" diye konuştu.



KAYSERİ BURSA'NIN KABUSU

KAYSERİ'nin son maçlarda Bursaspor'a karşı bariz bir üstünlüğü dikkat çekiyor. Süper Lig'de oynanan son 6 mücadelenin yalnızca birini kaybeden sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçı evinde 3-1 kazanmıştı. Sumudica'nın öğrencileri geçen sezon ise Bursa'da aynı skorla son 6 maçtaki tek yenilgisini almıştı. Bu 6 maçın 3'ünde Timsah'ın 90 dakikayı 10 kişi tamamlaması ise iki takım arasında karşılaşmaların gergin geçtiğini ortaya koydu.