Avrupa aşkına
Avrupa’yı hedefleyen 5. sıradaki sarı-kırmızılılarda, oynadığı 27 maçta 7 gol, 6 asistle önemli katkı sağlayan Deniz Türüç, “Avrupa için Kasımpaşa galibiyetini, Bursa zaferiyle perçinleyeceğiz
KAYSERİ BURSA'NIN KABUSU
KAYSERİ'nin son maçlarda Bursaspor'a karşı bariz bir üstünlüğü dikkat çekiyor. Süper Lig'de oynanan son 6 mücadelenin yalnızca birini kaybeden sarı-kırmızılılar, ilk yarıdaki maçı evinde 3-1 kazanmıştı. Sumudica'nın öğrencileri geçen sezon ise Bursa'da aynı skorla son 6 maçtaki tek yenilgisini almıştı. Bu 6 maçın 3'ünde Timsah'ın 90 dakikayı 10 kişi tamamlaması ise iki takım arasında karşılaşmaların gergin geçtiğini ortaya koydu.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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