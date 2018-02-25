Sumudica’dan mutlusu yok – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    ’dan mutlusu yok

    Sumudica’dan mutlusu yok
    KAYSERİSPOR cephesinde bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç vardı. Teknik direktör , haklı bir galibiyet aldıklarının altını çizip, "Geriye düşmemize rağmen bir an olsun oyundan kopmadık ve 3 puanı almasını bildik. Avrupa yolunda önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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