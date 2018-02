Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Sumudica, hedeflerinden şaşmadıklarını söyleyerek, "İlk geldiğimde bu şekilde bir tane daha basın toplantısı yapmıştık. Orada mutluydum ve hedeflerimi anlatmıştım. Şimdi de aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Takımın hiçbir sıkıntısı yok, ortam çok güzel. Her şey yolunda, devam ediyor. Hedeflerimizden şaşmadık. Bazen futbol hayatında böyle şeyler olabiliyor. Bazen yükselişe geçiliyor, bazen de düşüşe geçebiliyor. Şu anda biz düşüş demeyelim de durma dönemindeyiz. Bunu da takımdaki oyuncularımla görüştük, bunu en kısa zamanda halletmeye çalışacağız. Son 2 senedir küme düşmesi mücadelesi veren bir takımın başına geldim. Takımda neler olduğu ve projeler bana anlatıldı. Şimdi takım 5'inci sırada. Ben gerçekten hiçbir sıkıntı göremiyorum. Aranızda takımın gidişatı ile ilgili sıkıntı gören var mı bilmiyorum. Bu hafta çok önemli bir maç bizi bekliyor. Bize destek olun ve bizi desteklemeye devam edin. 5'inci sıradaki yerimizi korumaya devam edeceğiz. Sadece alkışla ve pohpohlamakla takım desteklenmiyor. Herkesin takımın yanında olmasını istiyorum. Ne yönetimle ne futbolcularla ne de teknik ekibin birbiriyle hiçbir sıkıntısı yok. Antalya'ya karşı bir maç kaybettik, herkes bize kızgın. Bu futbolda olan şeyler. Hak veriyorum, ilk devrede oynadığımız gibi oynamadık ama henüz daha 12 maçımız var. Yukarı sıralarda kalma şansımız halen devam ediyor. Oyuncular içinde benim içinde değişmeyen bir gerçek var. Biz burada geçiciyiz ama Kayserispor kalıcı. Sezonun ilk yarısında futbolcu, teknik ekip, yönetim, Kayseri halkı ve medya hep beraberdik. Biz beraber olmaya devam edersek yukarıdaki yerimizi koruruz. Bence de böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Takım kaptanı Umut Bulut da, son haftalarda takımda bir düşüş olduğunu ama bunu telafi edeceklerini belirterek, "Türkiye'ye bu sene genel olarak çok güzel bir Kayserispor izlettiriyoruz. Son haftalarda bir düşüş gibi gözüküyor ama futbolda böyle dönemler de olacaktır. Genel olarak baktığımızda herkese seyir zevki veren ve iyi mücadele eden bir Kayserispor vardı. Son haftalarda ufak tefek düşüş oluyor. Bunları da kendi aramızda konuştuk. Hatalarımız mutlaka vardır. Onları da telafi edeceğiz. Şu anda puan tablosunda yine 5'inci sıradayız. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Çok önemli bir Kasımpaşa maçımız var. Biz bir galibiyet aldıktan sonra gerisinin mutlaka aynı şekilde geleceğine inanıyorum. Bunu başaracak güçteyiz. Bunun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Kayserispor'un tecrübeli futbolcularından Kana Bıyık ise çok fazla kameralar karşısına geçen biri olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:"Konuşmayı da o yüzden pek sevmiyorum. Burada konuşmak hiçbir şeye çare olmaz. Bence her şeyi sahada çözeriz. Biz her zaman kulübümüz için hocamız için ve takım için mücadele ediyoruz. Her şey sahada sonuçlanır. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Onu kazanıp sahadaki performansımızla taraftarı mutlu etmek istiyoruz."Hafta sonu sahasında ağırlayacakları Kasımpaşa karşısında iyi mücadele edeceklerinin altını çizen Kravets, "Umarım gelecek maçı kazanırız ve üstümüzdeki bu baskı biraz kırılır. Ben de Kana'nın söylediklerine katılıyorum. Burada konuşmak pek anlam ifade etmiyor. Sahaya çıkıp her şeyimizle mücadele etmemiz gerekiyor. Umarım Kasımpaşa'ya karşı oynayacağımız maçı kazanırız" diye konuştu.