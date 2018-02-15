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    15 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    niteliğinde 13 maçımız var’

    ‘Final niteliğinde 13 maçımız var’
    Sahasında Sivasspor'la 1-1 kalan , deplasmandaki maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Marius Sumudica, "Önümüzde 13 maç kaldı. O 13 maç niteliğinde" dedi. Takımın iç sahada 6 maçtır kazanamaması sorulan Rumen çalıştırıcı, "Ben böyle sonuçlar almaya devam edeceğim çünkü 5'inci sırada kalmak istiyorum" yorumunu yaptı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:32
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