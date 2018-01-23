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    23 Ocak 2018, Salı
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    Maçın hakkı beraberlikti

    Maçın hakkı beraberlikti
    'un hocası Sumudica, kazanmak için çok çalıştıkların ancak çabalarının yeterli olmadığını kaydetti. Rumen teknik direktör özellikle ikinci devrede çok pozisyon bulduklarını belirtip "Son vuruşlarda yeteri kadar iyi değildik. Kazanabilirdik de. Maçın hakkı e n azından beraberlik olabilirdi. İki takım da iyi mücadele etti" yorumunda bulundu.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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