3 transfer daha

LİGDE 5. sırada yer alan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Teknik Direktör Marius Sumudica, "Şu an beşinciyiz. Başarılı sonuçlar geldikçe hedefler büyüyor. İyi ve karakterli oyuncularımız var, ama takımıma 2 veya 3 transfer yapacağız" diye konuştu