;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    3 transfer daha

    3 transfer daha
    LİGDE 5. sırada yer alan Kayserispor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Teknik Direktör Marius Sumudica, "Şu an beşinciyiz. Başarılı sonuçlar geldikçe hedefler büyüyor. İyi ve karakterli oyuncularımız var, ama takımıma 2 veya 3 transfer yapacağız" diye konuştu
    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3 transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN