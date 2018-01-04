 William Kayserispor'da – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    William 'da

    William <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'da

    ekiplerinden , Romanya 1. Lig takımlarından FCSB'de oynayan Brezilyalı futbolcu de Amorim'i sezon sonuna kadar kiraladı.

    Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, orta sahanın solunda görev yapan William ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

    Sağlık kontrolü için Kayseri'ye gelecek William, resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Antalya kampına katılacak.

    Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Astra Giurgiu takımından öğrencisi olan William, bu sezon FCSB formasıyla 7 lig maçına çıktı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:55
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