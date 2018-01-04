William Kayserispor'da
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından FCSB'de oynayan Brezilyalı futbolcu William Douglas de Amorim'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, orta sahanın solunda görev yapan William ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.
Sağlık kontrolü için Kayseri'ye gelecek William, resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Antalya kampına katılacak.
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Astra Giurgiu takımından öğrencisi olan William, bu sezon FCSB formasıyla 7 lig maçına çıktı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:55
-
Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
-
15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
-
VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
William Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.