 "Grazov listemizde bile olmayan bir isim" – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    "Grazov listemizde bile olmayan bir isim"

    "Grazov listemizde bile olmayan bir isim"

    Kayserispor Kulübü Başkanı , ile anlaşıldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak, "Listemizde bile olmayan bir oyuncu" dedi.

    Kayserispor Kulübü olarak şu anda sadece Amorim ile prensipte anlaştıklarının altını çizen Başkan , "Amorim, hafta sonu 'ye gelecek ve birkaç detay var onlar üzerinde konuştuktan sonra anlaşmayı imzalayacağız" dedi. ile anlaşıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Bedir, "Listemizde bile olmayan ve benim hiç tanımadığım bir oyuncu" ifadesinde bulundu.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:05
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