 Sumudica’dan hücum emri – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan hücum emri

    Sumudica’dan hücum emri
    'in flaş ekiplerinden 'de transfer politikası belirlendi. Yıldız golcüleri Gyan'dan bekledikleri verimi alamadıklarını söyleyen Başkan Erol Bedir, "Hocamız , ön bölgeye 2 veya 3 oyuncu istedi" dedi.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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