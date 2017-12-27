 Kayseri’de kritik zirve – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Kayseri’de kritik zirve

    Kayseri’de kritik zirve
    Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisini evinde Malatyaspor yenilgisiyle kaybeden Kayserispor'da; ikinci yarı hedefi, transfer çalışmaları ve gidecek oyuncuların durumları, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanacak Antalyaspor maçı sonrası Başkan Erol Bedir'le, Teknik Direktör Marius Sumudica arasındaki görüşmeden sonra belirlenecek. Bedir, "Rumen teknik direktörümüzün vereceği rapora göre gidecek veya alınması istenen oyuncular gündeme gelecek. Bunları perşembe günü (yarın) düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla spor kamuoyuna açıklayacağız" bilgisini verdi.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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