İki kulvarda da iddialı

Akhisarspor zaferiyle Süper Lig'de 8 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor'da Başkan Erol Bedir hem kupada hem de ligde takımlarının iddiasını ortaya koydu. Bedir, "Ziraat Türkiye Kupası da tabii ki bizim için sonuna kadar gidilmesi gereken bir yer. Zaten geniş bir kadroya sahibiz. 25 tane birbirine yakın oyuncumuz var. İki kulvarda gidebilmek adına hiçbir endişemiz yok. Hocamızla da bu konuyu konuştuk. Eğer becerebilirsek, alabilirsek kupada da ikinciyi tekrarlamak istiyoruz" diye konuştu.

Antalya'da zirve

Başkan Erol Bedir, Malatyaspor maçından da zaferle ayrılıp ilk yarıyı 33 puanla taçlandırmak istediklerini söyledi. Bedir, 5 Ocak'ta gidecekleri Antalya kampı öncesinde de ikinci yarı için hedeflerini görüşeceklerini belirtti.