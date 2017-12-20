İki kulvarda da iddialı
Kayseri Başkanı Erol Bedir, kupada ve ligde başarıyı yakalayacak kalitede olduklarını söyledi
Akhisarspor zaferiyle Süper Lig'de 8 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor'da Başkan Erol Bedir hem kupada hem de ligde takımlarının iddiasını ortaya koydu. Bedir, "Ziraat Türkiye Kupası da tabii ki bizim için sonuna kadar gidilmesi gereken bir yer. Zaten geniş bir kadroya sahibiz. 25 tane birbirine yakın oyuncumuz var. İki kulvarda gidebilmek adına hiçbir endişemiz yok. Hocamızla da bu konuyu konuştuk. Eğer becerebilirsek, alabilirsek kupada da ikinciyi tekrarlamak istiyoruz" diye konuştu.
Antalya'da zirve
Başkan Erol Bedir, Malatyaspor maçından da zaferle ayrılıp ilk yarıyı 33 puanla taçlandırmak istediklerini söyledi. Bedir, 5 Ocak'ta gidecekleri Antalya kampı öncesinde de ikinci yarı için hedeflerini görüşeceklerini belirtti.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:46
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Filipe Luis'den G.Saray'a mesaj
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Yorum
gsx seneye adam 33 oluyo gerek yok asamoahı istiyoruz daha genc ve daha yönlü bi oyuncu
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UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
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gsx bravo ultraslan çok doğru ve mantıklı bi açıklama olmus umarım mesaj alınmıştır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
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tolga al sana 3 defans tudor sag bek stoper maicon orta da denayer sol bek ahmet çalık tavşandan sana ne çıktı tudor onu söyle aldınmı 3 ün 1 ni
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