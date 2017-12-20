 İki kulvarda da iddialı – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İki kulvarda da iddialı

    İki kulvarda da iddialı

    Kayseri Başkanı Erol Bedir, kupada ve ligde başarıyı yakalayacak kalitede olduklarını söyledi

    Akhisarspor zaferiyle Süper Lig'de 8 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor'da Başkan Erol Bedir hem kupada hem de ligde takımlarının iddiasını ortaya koydu. Bedir, "Ziraat Türkiye Kupası da tabii ki bizim için sonuna kadar gidilmesi gereken bir yer. Zaten geniş bir kadroya sahibiz. 25 tane birbirine yakın oyuncumuz var. İki kulvarda gidebilmek adına hiçbir endişemiz yok. Hocamızla da bu konuyu konuştuk. Eğer becerebilirsek, alabilirsek kupada da ikinciyi tekrarlamak istiyoruz" diye konuştu.

    Antalya'da zirve
    Başkan Erol Bedir, Malatyaspor maçından da zaferle ayrılıp ilk yarıyı 33 puanla taçlandırmak istediklerini söyledi. Bedir, 5 Ocak'ta gidecekleri Antalya kampı öncesinde de ikinci yarı için hedeflerini görüşeceklerini belirtti.

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki kulvarda da iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN