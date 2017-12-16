Mütevazı olamayız
“Bu saatten sonra ‘ligde kalmaya oynuyoruz’ dediğimiz zaman fazla mütevazılık olur. İlk yarının bitimine iki hafta kala ilk 5’teyiz, hedefimiz önümüzdeki 2 maçta alacağımız puanlara bağlı büyük oranda.”
2 MAÇA BAĞLI
İkinci yarı için hedeflerinin kalan iki maç olan Akhisar ve Y.Malatya karşılaşmasına bağlı olduğunu vurgulayan Bedir, "Bu saatten sonra 'ligde kalmaya oynuyoruz' dediğimizde buna kimseyi inandırmak da mümkün değil ve fazla mütevazılık olur. Şu anda ilk yarının bitimine iki hafta kala ilk 5'in içindeyiz, hedefimiz önümüzdeki 2 maçta alacağımız puanlara bağlı büyük oranda. Ama bu puanlara direkt bağlı olmadan da devre arası hesaplarımızı yapıyoruz" diye konuştu.
Sumudica çok keyifli
Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın hedefini ilk 8 olarak açıklamasına da değindi. Bedir, "Hocamız geldiğinde Türkiye'yi bilmiyordu, Türkiye'de çalışmamıştı. Bana uzaktan izlediği kadarıyla 'bu takımı mutlaka ilk 8'de tutarım' demişti. Hocamız hedefine yaklaşmış olmanın keyfini yaşıyor" dedi.
?Kalkavan endişesi
Erol Bedir, Akhisar maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi. Bedir, "Bu tavrımızın sebebi; şehrimiz hafızasından silinmeyen geçen sezon evimizdeki Kasımpaşa ve Osmanlı maçlarında Kalkavan'ın yönetim şekli ve devamında aldığımız cezaların ligde kalma mücadelemize vurduğu darbedir" ifadelerini kullandı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:53
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Yorum
bjk Dinazorlar da insanlardan büyüktü ama hepsi fosil ;)
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Yorum
hakkı26 kim kime saldırdı orası kayıtlarda gayet acık sahada 1 bjklı taraftar yok bunu proveke eden bu durmu yaratan bjk degildir o.lyon dur
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Yorum
Selami Hakki inkar eden lere necevap yazayimki geri alsakta kupayi mutlu olmuyacagim
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