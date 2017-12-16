Mütevazı olamayız

“Bu saatten sonra ‘ligde kalmaya oynuyoruz’ dediğimiz zaman fazla mütevazılık olur. İlk yarının bitimine iki hafta kala ilk 5’teyiz, hedefimiz önümüzdeki 2 maçta alacağımız puanlara bağlı büyük oranda.”

Süper Lig'de 7 maçtır bileği bükülmeyen ve son olarak kupada Eyüpspor'u eleyerek son 16 takım arasına adını yazdıran Kayserispor'da hedef; kalan iki maçı da kazanarak üst sıralarda tutunmayı sağlamak. Ligde 27 puanla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılılarda Başkan Erol Bedir, "Sezon başlarken 25 puanı hedef koyduğumuzda anlamı şuydu; her maçı ayrı bir hedef olarak koyuyoruz ama ilk yarıda 25 puanı toplayabilirsek bizim birinci korkumuz kaybolacak. Yani ligde kalma ile ilgili korkumuz yüzde 90-95 oranında biterdi. Öncelikle onu sağlamak, basamakları adım adım çıkmak zorundayız. Şimdi 25 puanı geçtik, 'takım da hoca da 25'i aldık' diyorlar" dedi.



2 MAÇA BAĞLI

İkinci yarı için hedeflerinin kalan iki maç olan Akhisar ve Y.Malatya karşılaşmasına bağlı olduğunu vurgulayan Bedir, "Bu saatten sonra 'ligde kalmaya oynuyoruz' dediğimizde buna kimseyi inandırmak da mümkün değil ve fazla mütevazılık olur. Şu anda ilk yarının bitimine iki hafta kala ilk 5'in içindeyiz, hedefimiz önümüzdeki 2 maçta alacağımız puanlara bağlı büyük oranda. Ama bu puanlara direkt bağlı olmadan da devre arası hesaplarımızı yapıyoruz" diye konuştu.



Sumudica çok keyifli

Başkan Erol Bedir, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın hedefini ilk 8 olarak açıklamasına da değindi. Bedir, "Hocamız geldiğinde Türkiye'yi bilmiyordu, Türkiye'de çalışmamıştı. Bana uzaktan izlediği kadarıyla 'bu takımı mutlaka ilk 8'de tutarım' demişti. Hocamız hedefine yaklaşmış olmanın keyfini yaşıyor" dedi.



?Kalkavan endişesi

Erol Bedir, Akhisar maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterdi. Bedir, "Bu tavrımızın sebebi; şehrimiz hafızasından silinmeyen geçen sezon evimizdeki Kasımpaşa ve Osmanlı maçlarında Kalkavan'ın yönetim şekli ve devamında aldığımız cezaların ligde kalma mücadelemize vurduğu darbedir" ifadelerini kullandı.