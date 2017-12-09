Beşiktaş'ı yeneceğiz

Geçen sezon son dakikada yedikleri golle 2-2 kaldıklarını hatırlatan Bedir, “Başakşehir ve Fenerbahçe’yle berabere kaldık. Artık bu aşamada Beşiktaş’ı yenmek farz oldu” dedi

LİGDE 6 maçtır bileği bükülmeyen ve zirve yarışına ortak olan Kayserispor, yarın evinde ağırlayacağı Beşiktaş'a moralli bir şekilde hazırlanıyor. Özellikle hafta başından beri iddialı demeçler veren Başkan Erol Bedir, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Beşiktaş kongre üyesi olduğunu vurgulayan Bedir, "Başakşehir ve F.Bahçe ile berabere kaldık puan aldık. Artık bu aşamada Beşiktaş'ı yenmek farz oldu. Beşiktaş kongre üyesiyim ama yenmemiz artık farz oldu, geçen sene İstanbul'da 2-1 önde götürdüğümüz maçta son anda gol yiyip beraberliğe razı olmuştuk. Beşiktaş'ı kutluyorum, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldular ama ligde onları yenmek zorundayız" dedi.



LUNG VAR, DENİZ TÜRÜÇ YOK

BU arada Beşiktaş maçı öncesi Kayseri'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçındaki olaylar nedeniyle PFDK'nin 1 maç cezaya çarptırdığı kaleci Lung ve Deniz Türüç konusunda Kurul'a tepki gösterip, Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Dün toplanan Tahkim, Lung'un cezasını kaldırırken, Deniz'in cezasını ise onadı.