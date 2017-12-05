Kayseri rüzgarı

Cenk Ahmet ve Umut’un golleriyle Alanyaspor deplasmanından 3 puan çıkaran sarı-kırmızılılar zirve mücadelesinden kopmadı

SÜPER LİG'de Kayserispor fırtınası dinmiyor... Sezona G.Saray karşısında aldığı farklı yenilgiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor'u evinde 2-1 yenip çıkışını sürdürdü. 21. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında buluşan Mendes, penaltı noktası üzerindeki Güray'ı gördü. O da gelişini ilk yarının skorunu belirledi: 0-1. ALANYASPOR, 63'te eşitliği sağladı. Cenk Ahmet'in şutunda Lungu'ya çarpan top filelere gitti: 1-1. Uzatma dakikalarında soldan bindiren ilk golün sahibi Güray ortaladı. Ön direkte ayak koyan Umut Bulut, maçın skoru belirledi: 1-2. Puanını 26'ya yükselten Kayseri, 14. haftayı aynı puandaki F.Bahçe ve Beşiktaş'ın ardından 5'inci sırada kapattı. Welinton, 73'te kırmızı gördü.