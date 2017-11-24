 Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    'ün bonservisi belli oldu

    Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu

    Son 2 sezondur gösterdiği performans ile büyük takımların radarına girmeyi başaran ’ün, değeri belli oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “10 Milyon Euro’yu getiren Deniz’i alır” dedi.

    Geçmiş yıllarda Amrabat, Hasan Ali ve Mehmet Topuz gibi isimleri İstanbul takımlarına uçuk rakamlarla gönderen Kayserispor'un son gözdesi olacak.

    Genç oyuncudan da (45 milyon TL)10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli elde etmeyi planlayan Sarı- Kırmızılılar'da Başkan Erol Bedir açıklamalarda bulundu.

    Bedir, "Deniz Türüç'ün sözleşmesinde 10 milyon Euro'ya (45 milyon TL) serbest kalır maddesi var. Getiren alır, bu kadar basit. Boş yere yaygara çıkarmaya gerek yok" dedi. Öte yandan Galatasaray'ın da Deniz'i istediği öne sürülürken iki renktaş kulübün devre arasında görüşmesi bekleniyor.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:15
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