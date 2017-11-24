Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Son 2 sezondur gösterdiği performans ile büyük takımların radarına girmeyi başaran Deniz Türüç’ün, değeri belli oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “10 Milyon Euro’yu getiren Deniz’i alır” dedi.
Genç oyuncudan da (45 milyon TL)10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli elde etmeyi planlayan Sarı- Kırmızılılar'da Başkan Erol Bedir açıklamalarda bulundu.
Bedir, "Deniz Türüç'ün sözleşmesinde 10 milyon Euro'ya (45 milyon TL) serbest kalır maddesi var. Getiren alır, bu kadar basit. Boş yere yaygara çıkarmaya gerek yok" dedi. Öte yandan Galatasaray'ın da Deniz'i istediği öne sürülürken iki renktaş kulübün devre arasında görüşmesi bekleniyor.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:15
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Fener'i istiyor
Toplam 16
Yorum
umut sol bek daley blind, kanat için de lavezziyi getirebilseler yeterli olur şampiyonluk için. Aatıf, rvp, fernandao gönderilsin
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Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı Bu teknik direktörden bir şey olmazzz nokta.
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 3
Yorum
türk gerçek hoca şenol güneş,dünya yıldızları bile takdir ediyor,terim şişirme bir balon,milan kaptanı terimi alaya almıştı taktik bilmiyor diye.
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