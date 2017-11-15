 Kayserispor Gençler'e hazırlanıyor – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kayserispor Gençler'e hazırlanıyor

    Kayserispor Gençler'e hazırlanıyor

    Kayserispor Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenmanda düz koşunun ardından, ısınma, teknik çalışma, kondisyon ve kısa alanda pas çalışması yapıldı.

    Muammer Yıldırım: "Çok önemli bir maç"
    Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor'lu tecrübeli kaleci , Gençlerbirliği maçının çok önemli olduğunu kaydederek, "Sakatlığımın ardından iyileştim ve idmanlara başladım. Allah bir daha yaşatmasın. En büyük sakatlığımız bu olsun. Güzel bir gidişatımız var. Her şey yolunda. Bundan sonrada Allah'ın izniyle devam edecek. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Gerçekten çok önemli bir maç. Özellikle onlar için çok önemli bir maç onlarında ilk yarının gidişatı için son şandı diyebilirim. Çünkü içeride oynuyorlar. Sıkıntılı süreçlerden geçiyorlar" dedi.

    Stephane Badji: "Zor bir maç bizi bekliyor"
    Kendilerini çok zor bir maçın beklediğini belirten Stephane ise, "Haftaya iyi başladık. Antrenmanlarımız iyi başladı. Zor bir maç bizi bekliyor. Aşağıdaki takımlarla oynamak yukarıdakilerden daha zor. Çünkü az puandalar ve daha fazla puan için mücadele ediyorlar. Dikkatli olursak bu maçı alırız. Bu maçtan 3 puan alırsak puan durumunda kırılma olur. Biz yukarıda kalacağımıza inanıyoruz. Bu maç bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserispor Gençler'e hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.