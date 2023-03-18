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Kasımpaşa 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 15:36 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 16:04
Kasımpaşa 1-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da birer puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa'nın golü 29. dakikada M.Fall'dan gelirken;

Ümraniyespor'un golü 41. dakikada A.Mrsic'ten geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 26'ya, Ümraniyespor ise 22'ye yükseltti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kısal, Samet Çavuş, Alper Akarsu

KASIMPAŞA: Günay Güvenç- Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin Özcan, Eysseric (Dk. 88 Ali Sühan Demirel), Malsa (Dk. 73 Aytaç Kara), Gholizadeh, Hajradinovic, Chouiar (Dk. 80 Ahmet Engin), Fall

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Popov, Glumac, Epureanu, Oğuz Atasayar, Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Kayode), Geraldo (Dk. 88 Sackey), Avounou (Dk. 61 Onur Ayık), Mrsic (Dk. 73 Serkan Göksü), Gheorghe (Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 29 Fall (Kasımpaşa) - Dk. 41 (P) Mrsic (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Eysseric (Kasımpaşa) - Serkan Göksü (Ümraniyespor)

2'nci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Fall ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Gholizadeh'nin yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti.

18'inci dakikada Umut Nayir, sağ taraftan hareketlenen Geraldo'yu gördü. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Geraldo'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

29'uncu dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in pasıyla topla buluşan Gholizadeh, savunma arkasına hareketlenen Fall'ı gördü. Fall, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

40'ıncı dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Gheorghe, yerden içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde Epureanu, Eysseric'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

41'inci dakikada atışı kullanan Mrsic, kaleci Günay ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

70'inci dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Popov ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Geraldo'nun kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

73'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djilobodji'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

85'inci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Esysseric ortasını yaptı. Ön direkte Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda topu auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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