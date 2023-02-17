Günay Kasımpaşa'da

Ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'nin eldiveni Günay Güvenç, Süper Lig'den birçok takımdan teklif almıştı. 31 yaşındaki kaleci tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı. Günay Güvenç, kendisini sezon sonuna kadar lacivert- beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli file bekçisinin kontratında satın alma opsiyonunun yer almadığı bildirildi. Sezon sonunda takımına dönecek olan Günay, 2018'den bu yana Gaziantep FK forması giyiyordu. Kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon 22 maça çıkan başarılı eldiven, kalesinde 3 gol gördü. 3 maçta ise kalesini gole kapatan Günay Güvenç, Beşiktaş, Adana, Mersin İdman Yurdu ve Göztepe formaları da giymişti.