Kasımpaşa Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında, futbolseverlerin merakla beklediği bir bir müsabaka oynanıyor. Kasımpaşa, evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Bu dev maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj Donk, Brecka, Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen