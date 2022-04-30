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Kasımpaşa Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa ve Başakşehir, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Başakşehir, sezonu ilk 4 sırada tamamlayarak gelecek sezon Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Kasımpaşa ise yükselen form grafiğine devam etmek ve 3 puanı elde etmek istiyor. Kasımpaşa - Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 15:55
Kasımpaşa Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında, futbolseverlerin merakla beklediği bir bir müsabaka oynanıyor. Kasımpaşa, evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Bu dev maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Başakşehir maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj Donk, Brecka, Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

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