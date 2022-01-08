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Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Hatayspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 10:15
Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ouannes, Umut

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Falette, Burak, Adekugbe, Onur, Sackey, Muhammed, Saint-Louis, Lobhanidze, Diouf

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