Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Donk, Evren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Ouannes, Umut

Hatayspor: Abdullah, Kamil Ahmet, Falette, Burak, Adekugbe, Onur, Sackey, Muhammed, Saint-Louis, Lobhanidze, Diouf