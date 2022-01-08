Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Fatih, Umut, Novais, Efecan, Davidson, Babacar

Başakşehir: Muhammet, Ömer Ali, Ndaiyishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Chadli, Deniz, Okaka