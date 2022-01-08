Haberler Gaziantep FK Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 10:08
Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

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Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 8 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Fatih, Umut, Novais, Efecan, Davidson, Babacar

Başakşehir: Muhammet, Ömer Ali, Ndaiyishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Chadli, Deniz, Okaka

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