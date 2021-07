Son dakika spor haberi: Yusuf Erdoğan bombayı patlattı! "LaLiga ve Bundesliga'dan teklifler aldım"

Kasımpaşa'nın tecrübeli ismi Yusuf Erdoğan, yeni sezon öncesinde birçok konuda özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon takımının skora en çok katkı yapan ismi olan Yusuf Erdoğan, bu sezonki hedefinin 10 gol, 10 asist barajının üstüne çıkmak olduğunu söyledi.



Antrenmanların ağır ve tempolu geçtiğine değinen Yusuf Erdoğan, "2 sezonu, 1 sezon gibi geçirdik. Bu sene biraz dinlenme şansımız oldu. Onun için antrenmanlar ağır ve tempolu geçmeye başladı. 2 hafta oldu başlayalı. 2 tane hazırlık maçı yaptık. Yorucu ve tempolu ama güzel geçiyor. Sezon başları biraz sancılı oluyor. Ama sezon içinde rahat etmek için bunları yapmak zorundayız. Şimdilik iyi bir sıkıntımız yok. Sakatlıksız, belasız inşallah yeni sezona başlarız" diye konuştu.



"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI"

Geçtiğimiz sene sezona iyi başladıklarını ancak sonrasında son 2, 3 maçta kümede kalmayı garantilediklerini ifade eden Yusuf Erdoğan, "Biz geçen sene 10, 12 hafta üst sıralardaydık. Daha sonra bir değişim oldu, tempomuz düşmeye başladı. Düşüş olmaya başladıktan sonra maç kazanma psikolojisi biraz bozuluyor. Onu yakalamayı başaramadık. Daha sonra onu yakaladık. Aslında hedefimiz daha farklı bitirmekti. Son 2, 3 maçtaki performansımızla kümede kaldık. Aslında hedefimiz Avrupa kupaları. Ona göre takım kuruluyor, ona göre bir hedefi var camianın. Bu sene hedefimiz o. İnşallah bu hedefi gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.



"BURASI KASIMPAŞA. HERKESİN YERİ DOLAR"

Aytaç Kara, Fode Koita ve Ramazan Köse gibi önemli isimlerin takımdan ayrılması hatırlatılan Yusuf Erdoğan, "Bizim için önemli oyunculardı tabii ki. Yeni takımlarında başarılar diliyoruz. Hepsi Türk futboluna önemli hizmet vermiş insanlar. Burası Kasımpaşa, herkesin yerinin dolacağını düşünüyorum. Sezon daha yeni başlıyor. Transferler de yapılacaktır. Ondan bir kuşkumuz var. Dediğim gibi burası Kasımpaşa. İyi oyuncular her zaman gelir, gider. Onlara başarılar diliyorum. Yeni gelecek arkadaşlarımızın da gidenleri aratmayacağını söyleyebilirim" dedi.



"BU SENEKİ HEDEFİM 10 GOL, 10 ASİST BARAJINI GEÇEBİLMEK"

Geçen sezon bireysel hedefine çok yaklaştığını ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle gerçekleştiremediğini söyleyen tecrübeli kanat oyuncusu, bu sezon hedefini 10 gol, 10 asist barajının üstüne çıkmak olarak belirlediğini ifade etti. Sakatlık yaşamadan bütün maçlarda forma giymek istediğinin altını çizen Erdoğan, "Geçen sene sezon başında 10 gol barajı koymuştum, 9 golde kaldım. Ama son 8, 9 maçın; 6, 7'sinde oynayamadım. Ciddi bir sakatlık yaşadım. Son 2 maça yetişebildim. O maçları da 1 gol, 1 asistle bitirebildim. 9 gole ulaştım. Bu sene inşallah sakatlık yaşamadan, bütün maçlarda oynama hedefim var. 10 gol barajını aşıp, daha çok atıp, daha çok asist yapmak istiyorum. Geçen senenin bir tık üstüne çıkmanın benim için başarılı olacağımın çizelgesi olacağını söyleyebilirim. Çünkü, kenar oyuncusuyum. Hedefim her zaman kaleye hemen inmek. Gol ve asist yapabilmek. Bu seneki hedefim 10 gol, 10 asist barajını geçebilmek" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA OLMAK İSTERDİM"

Milli takımın EURO 2020'de iyi bir performans göstermediğini ancak Dünya Kupası'nda bunun telafi edilebileceğini belirten Yusuf Erdoğan, şöyle konuştu:



"Milli takım hepimizin milli takımı oldu. 7'den 70'e herkesin izlediği bir takım. Bir ara milli takıma karşı bir soğukluk vardı ülkede. Artık hem hocamızı hem oyuncularımızı bütün ülke destekliyor. Başarısız olununca, kötü bir turnuva geçirilince tabii ki eleştiriler olacak. Bu çok normal. Belki çeyrek final, yarı final oynasaydık hocanın tercihleri ya da futbolcuların performansı tabii ki konuşulmayacaktı. Hedefim tabii ki milli takıma gidebilmek. Onun için de çok çalışıyorum. Açıkçası Avrupa Şampiyonası'nda olmak isterdim. Önümüzdeki koca bir sezon ve Dünya Kupası var. İnşallah iyi bir performans gösterip, oraya layık olmak hepimizin arzusu. Milli takım özel bir yer. Orada olmak, ambiyansı yaşamak herkese nasip olacak bir şey değil. Kıymetini, değerini bilmeliyiz oranın. Kötü bir turnuva geçirdik ama bizim milli takımımız iyi bir milli takım. Bu bize bir ders olacaktır. Dünya Kupası'nda inşallah telafi edeceğiz."



"SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ EN FAZLA 5 DAKİKALIK BİR GÖRÜŞME OLUR"

Kasımpaşa ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığını ancak bu konuların 5 dakikada halledilebileceğini söyleyen Yusuf Erdoğan, "Şu an bu olaylar çok yeni. Kasımpaşa'da son senem kaldı. Şu an kulübümde çok mutluyum. Sezonun henüz başı olduğu yönetimimizle, bu konuları çok fazla konuşamadık. Şu anda aklımda buraya hizmet vermek, sezonu burada bitirme gibi bir düşüncem var. Sonrasında oturup, konuşacağız. Başkanımızın düşüncesi ne olur, Serkan ağabeyle oturup konuşacağız. Benim için, kulüp için en hayırlısı neyse o olur inşallah. Şu anda bu konularla ilgili kafamda çok soru yok. Çünkü burası, o konuları profesyonel şekilde bitirecek bir kulüp. En fazla 5 dakikalık bir görüşme olur. Sezona sakatlıksız başlayalım da bunlar basit, kolay şeyler. Hemen halledeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



"LALIGA VE BUNDESLİGA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

Avrupa'da futbol oynama hedefinin olduğunu belirten Yusuf Erdoğan, geçtiğimiz sezon sonunda Almanya ve Bundesliga'dan teklifler aldığını açıkladı. Sadece Avrupa'ya gitmek için transfer olmak istemediğini vurgulayan Erdoğan, "Avrupa hedefim kesinlikle var. Bundan 3-4 sene önce hem Bursaspor'da hem de Trabzonspor'dayken ciddi teklifler almıştım. Bu sene başında da Avrupa'dan teklifler geldi. Ama sadece gitmiş olmak için gitmek istemiyorum Avrupa'ya. İyi bir yapılanma ve takım olursa öyle gitmek istiyorum. Şu anda oynadığım kulüp, Avrupa'nın birçok kulübünden daha üst seviyede. O yüzden hem benim hem de takımımın menfaatleri doğrultusunda, hayırlısı neyse o olsun. Bu konular öyle hemen hareket edilecek konular değil. Zamana bırakalım bu işleri. Takım ismi vermem doğru olmak ama LaLiga ve Bundesliga'dan birkaç teklif aldım. Görüşmelerimiz de var. Ama şu anda tüm konsantrasyonumu Kasımpaşa'ya vermiş durumdayım. Gereken ne olacaksa olacak.



"ŞENOL HOCA HAREKETLERİMİZDEN VE TARZIMIZDAN NE DEMEK İSTEDİĞİMİZİ ANLIYOR"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can ile ilgili düşüncelerini de aktaran Yusuf Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şenol hoca iyi bir oyuncuydu. Karşılıklı oynama şansımız da oldu. Bu kadar genç yaşta Karagümrük'te çıkış yapması Türk futbolu adına da büyük bir şans. Futbolcu psikolojisinden anlayan bir insan. Bizimle zaman geçirdiğinde hareketlerimizden ve tarzımızdan ne demek istediğimizi anlıyor. Enerjisiyle de antrenman seviyesi çok artmış durumda. İnşallah onun bize katkıları, bizim de ona katkılarımız ile daha iyi işler başarırız. İnşallah Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecektir."



"TARAFTARSIZ FUTBOL BİR HİÇMİŞ"

Taraftarsız oynanan geçtiğimiz sezonda oyunun içine girmenin zorluğundan bahseden Yusuf Erdoğan, taraftarlarını çok özlediklerini dile getirdi. Yusuf Erdoğan sözlerini şöyle noktaladı:



"Futbol taraftarla güzel. İlk başlarda çok fazla yadırgıyorduk çünkü antrenman maçı gibi oluyordu. Gol atıyorsunuz, gol yiyorsunuz ve oyunun içerisine giremiyordunuz. Gerçekten çok özledik taraftarımızı. Kasımpaşa seyircisi de takımıyla maçı oynayan bir taraftar grubu. Bu sene daha fazla seyirci ve motivasyonla, her takım daha fazla katkı sağlayacaktır. Taraftarsız futbol bir hiçmiş, onu anladık. İlk maçla birlikte taraftarımızı sahamızda görmek istiyoruz."