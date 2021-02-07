Kontrada tehlikeli

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Ligin kontratağı en iyi oynayan takımı. İlk devre olumlu, dengeli bir maçtı. Ta ki geriye düşene kadar. Gereksiz yere geride topu tutmamız en büyük zaaflarımızdan birisi. Zaman zaman o riskleri almamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

İKİ ZORLU MAÇ VAR

Fuat Çapa, geldiklerinden beri 3 günde 1 maç oynadıklarını söyledi. İlk kez hafta içinde maç yapmayacaklarını belirten, "Galatasaray maçına odaklanmamız gerekiyor. Önümüzde önemli maçlarımız var. Galatasaray ve Karagümrük. O maçlara bakacağız" diye konuştu.