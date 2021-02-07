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Kontrada tehlikeli

Teknik Direktörü , "Ligin kontratağı en iyi oynayan takımı. İlk devre olumlu, dengeli bir maçtı. Ta ki geriye düşene kadar. Gereksiz yere geride topu tutmamız en büyük zaaflarımızdan birisi. Zaman zaman o riskleri almamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Kontrada tehlikeli

Teknik Direktörü , "Ligin kontratağı en iyi oynayan takımı. İlk devre olumlu, dengeli bir maçtı. Ta ki geriye düşene kadar. Gereksiz yere geride topu tutmamız en büyük zaaflarımızdan birisi. Zaman zaman o riskleri almamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

İKİ ZORLU MAÇ VAR
Fuat Çapa, geldiklerinden beri 3 günde 1 maç oynadıklarını söyledi. İlk kez hafta içinde maç yapmayacaklarını belirten, " maçına odaklanmamız gerekiyor. Önümüzde önemli maçlarımız var. Galatasaray ve . O maçlara bakacağız" diye konuştu.

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