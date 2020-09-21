Paşa'dan 2 çayı!

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın mücadelesinde gülen taraf, Rizespor'u 2 golle geçen Kasımpaşa oldu. Paşa, henüz 13'te öne geçti. İstanbul ekibi, Varga'nın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı müthiş plaseyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. 18'de Hajradinovic'in füzesi direkten döndü. 45'te Rize'de ise Tunay'ın şutu üst direkten döndü. Lacivert-beyazlılar, güzel futbolunu ikinci devrede de sürdürdü. 60'ta Anıl'ın şutunda kaleci Gökhan'dan dönen topu Alan ağlara gönderdi: 2-0. 88'de Paşa'da Anıl VAR'dan kırmızı gördü. Kalan sürede skor değişmedi ve lacivertbeyazlılar, ligde üç puan siftahı yaptı.

İSTEK VE ARZU MÜKEMMELDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Rize karşısında kusursuz oynadıklarını belirtti. Altıparmak, "Maçta daha fazla pozisyona giren bizdik. İstek ve arzumuz mükemmeldi" dedi. Rize hocası Tomas ise Paşa'nın galibiyeti hak ettiğini vurguladı.