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Paşa'dan 2 çayı!

, ’u yeni transferleri ve ’la geçti. Varga’nın füzesi görülmeye değerdi.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Paşa'dan 2 çayı!

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımın mücadelesinde gülen taraf, 'u 2 golle geçen oldu. Paşa, henüz 13'te öne geçti. ekibi, 'nın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı müthiş plaseyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. 18'de Hajradinovic'in füzesi direkten döndü. 45'te 'de ise Tunay'ın şutu üst direkten döndü. Lacivert-beyazlılar, güzel futbolunu ikinci devrede de sürdürdü. 60'ta Anıl'ın şutunda kaleci Gökhan'dan dönen topu ağlara gönderdi: 2-0. 88'de Paşa'da Anıl VAR'dan kırmızı gördü. Kalan sürede skor değişmedi ve lacivertbeyazlılar, ligde üç puan siftahı yaptı.

İSTEK VE ARZU MÜKEMMELDİ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Rize karşısında kusursuz oynadıklarını belirtti. Altıparmak, "Maçta daha fazla pozisyona giren bizdik. İstek ve arzumuz mükemmeldi" dedi. Rize hocası Tomas ise Paşa'nın galibiyeti hak ettiğini vurguladı.

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