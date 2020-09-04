Kasımpaşa kaleci Ertuğrul Taşkıran'la 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa yeni kalecisini buldu!

kaleci 'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa kaleci Ertuğrul Taşkıran'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

ekiplerinden , 'la yollarını ayıran kaleci 'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

ekibi , transferlerine bir yenisini daha ekledi. LAcivert-beyazlı kulüp, 'a giden kaleci 'ün yerini 'la doldurdu.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, 'la yollarını ayıran 31 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

  1. 04.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa kaleci Ertuğrul Taşkıran'la 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA