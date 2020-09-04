Kasımpaşa kaleci Ertuğrul Taşkıran'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Konyaspor'la yollarını ayıran kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, transferlerine bir yenisini daha ekledi. LAcivert-beyazlı kulüp, Galatasaray'a giden kaleci Fatih Öztürk'ün yerini Ertuğrul Taşkıran'la doldurdu.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, Konyaspor'la yollarını ayıran 31 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
- 04.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa kaleci Ertuğrul Taşkıran'la 3 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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