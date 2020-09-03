Kasımpaşa Julian Jeanvier’ı resmen açıkladı!
Kasımpaşa, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Brentford’da forma giyen Gineli stoper Julian Jeanvier’ı kadrosuna kattı.
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlere devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak İngiltere Chmapihonship'te mücadele eden Brentford'da görev yapan Julian Jeanvier ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Kasımpaşa'dan transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"İngiltere ligi ekiplerinden Brentford takımında forma giyen 28 yaşındaki Gineli stoper Julian Jeanvier, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
- 03.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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