Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer şoku! Bernard Mensah Kasımpaşa'ya doğru - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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ve 'a şoku! Mensah 'ya doğru

Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer şoku! Bernard Mensah Kasımpaşa'ya doğru

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen çok konuşulacak bir operasyonuna imza attı. Lacivert-beyazlılar, ve 'ın transfer gündeminde yer alan Mensah ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Yaz dönemi çalışmalarını sürdüren 'dan ses getirecek bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre, Lacivert-beyazlılar uzun süredir 'in dev takımları ve 'ın gündeminde yer alan Mensah için devreye girdi.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI!
Buna göre, Kasımpaşa yönetimi yapılan görüşmelerde ilerleme katetti ve Ganalı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

geçtiğimiz sezon formasıyla başarılı bir grafik çizdi ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 8 asistlik bir katkı verdi.

Ganalı orta saha, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.

Kasımpaşa'dan Mensah hamlesi! Anlaşma sağlandı...

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 23:22
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