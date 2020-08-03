Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer şoku! Bernard Mensah Kasımpaşa'ya doğru
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kasımpaşa çok konuşulacak bir transfer operasyonuna imza attı. Lacivert-beyazlılar, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Bernard Mensah ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa'dan ses getirecek bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre, Lacivert-beyazlılar uzun süredir Süper Lig'in dev takımları Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Bernard Mensah için devreye girdi.
BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI!
Buna göre, Kasımpaşa yönetimi yapılan görüşmelerde ilerleme katetti ve Ganalı yıldızla büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Bernard Mensah geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla başarılı bir grafik çizdi ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de 25 maçta forma giyerken 5 gol ve 8 asistlik bir katkı verdi.
Ganalı orta saha, 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.
- 03.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 23:22
- Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer şoku! Bernard Mensah Kasımpaşa'ya doğru
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer şoku! Bernard Mensah Kasımpaşa'ya doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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