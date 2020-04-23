Tolungüç bekliyor - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Tolungüç bekliyor

Tolungüç bekliyor

Tolungüç bekliyor

'da sözleşmesi bitecek , yuvada kalmaya sıcak bakıyor.

'da sözleşmesi bitecek , yuvada kalmaya sıcak bakıyor. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın 'uzun yıllar çalışalım' isteğine yeşil ışık yakan Tolungüç, "Kafamdan farklı bir şey geçmiyor" diye konuştu.
  1. 23.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tolungüç bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA