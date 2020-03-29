Atto Abbas: Futbol söz konusuysa, en iyisiyim!

Kasımpaşa amatör takımında kanat mevkinde forma giyen Atto Abbas, sosyal medyadan yapılan bir röportajda soruları yanıtladı.

Nijeryalı genç futbolcu Atto Abbas kariyeri ve profesyonel futbolcu olarak beklentileri hakkında sosyal medya üzerinde röportaj yaptı. İşte 21 yaşındaki oyuncunun röportajından satır başları...

-NEDEN NİJERYA MİLİ TAKIMI İÇİN OYNAMAK İSTİYORSUN?

Her zaman ülkem için oynamayı hayal ettim ve istedim.

-ROL MODELİN KİM VE NEDEN?

Rol modelim Messi. Her zaman onun gibi oynamaya çabalıyorum ve top ayağındayken yaptıklarını ve vücut dilini yapabilmek için çok çalışıyorum.

-HANGİ POZİSYONDA OYNAMAK İSTİYORSUN VE NEDEN?

Hem orta saha hem de orta saha ortası iyi olduğum pozisyonlar, inanılmaz şeyler yapıyorum.

-TOP BAŞI YAPTIĞINDA PLANLARIN NELER?

Top başı yaptığımda her fırsatta faydalı olabilmek için çok çalışmak. Futbol tüm hayatım...

-DİĞER GENÇ FUTBOLCULARDAN NE GİBİ FARKLARINIZ VAR?

Çalışkanlık ve azim ve top ayağımdaykenki becerilerim...

-NİJERYA MİLLİ TAKIMI NEDEN SANA ŞANS VERMELİ?

Her takım kendi takımında oynamak için en iyisini ister ve futbol söz konusu olduğunda en iyisiyim.

-NEDEN FUTBOLU BİR MESLEK OLARAK TERCİH ETTİN?

Futbolu seçtim çünkü futbol arkadaşlarımın % 80'i futbol oynuyor. Memleketimde futbolun kanımızda olduğunu görebiliyorsunuz, genlerimizde.

-KENDİNİ 5 YIL İÇERİSİNDE NEREDE GÖRÜYORSUN?

Önümüzdeki beş yıl içinde kendimi Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde oynarken inanılmaz şeyler yaparken görüyorum.

Öte yandan Kasımpaşa teknik patronu Fuat Çapa, Atto'nun büyüme ve gelişiminden de bahsetti: "Her zaman öğrenmek isteyen genç bir delikanlı, doğru zihniyeti var ve çağrıldığında takımda iyi şeyler yapacağına eminim".