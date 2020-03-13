Fuat Çapa: Artık nefes alabileceğimiz noktadayız
Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, alınan galibiyet ile ligde rahat bir noktaya geldiklerini söyledi.
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Çapa, son vuruşlarda etkisiz kaldıklarının altını çizerek, "Karşılaşmayı olumlu hazırlandık. Karşılaşmaların seyircisiz oynanması haberi, ikinci etapta iptal edilip edilmeyeceği haberleri oyuncular üzerinde baya olumsuzluk oluşturdu. Maça konsantre olmak kolay değildi. Maç toplantısında da kafalarındaki olumsuzlukları silip karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini söyledik. Rakip, genel olarak kontraya dayalı oyun oynadı. Gol ile başlamak sevinçliydi. İlk atakta golü bulduk. Sonraki oyun gayet olumluydu. Son vuruşları yapamadık. Devre arasında oyunculara ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini, tekrar pozisyon bulabileceklerini söyledik. İkinci golden sonra rahatladık" şeklinde konuştu.
"BUGÜNDEN İTİBAREN NEFES ALABİLECEĞİMİZ NOKTADAYIZ"
Galibiyet ile ligde rahat bir noktaya geldiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Her geçen gün üzerine koyarak devam eden bir Kasımpaşa var. Son maçlarda yediğimiz gollerin az olması sevindirici. Ligin bitimine 8 hafta kaldı. Bugünden itibaren nefes alabileceğimiz yerdeyiz. Sadece 1-2 puanlık kredimiz var. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Sezon sonuna kadar bu takımın neler yapabileceğini öngörerek, gelecek sezon planlamasında katkı sağlayacağız" açıklamasını yaptı.
"FEDERASYONUN KARARLARINA UYMAK ZORUNDAYIZ"
Çapa, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynama ve liglerin iptal edileceğine dair çıkan iddiaların oyunculara etkisi ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:
"O konulara girmemek lazım. Bunu ne kadar çok dillendirirseniz oyuncular da o kadar etkilenmiş olur. Nasıl oynanıyorsa o şekilde oynanacağız. Futbolun ikili mücadele oyunu olduğunu biliyoruz. Bundan sonra federasyonunun vermiş olduğu karar neyse biz de uymak zorundayız."
- 14.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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