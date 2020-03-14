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14 Mart 2020, Cumartesi
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Paşa'da Koita şov!

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen ekibi, 2 ve 90+3’te bulduğu gollerle rakibini mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, 4 haftada 10 puan topladı.

Son maçta 'yi 5'leyen , karşısında 2'de öne geçti. Ndongala'nın ortasına Titi ters vurdu, Beto'dan seken topu Koita kafayla tamamladı: 1-0. 13'te Hajradinovic'in şutu direkten döndü. 28'de Wilczek'in golü ofsayt nedeniyle iptal oldu. 40'ta Ndongala'nın ortasına Titi dokundu Beto çıkardı. 42'de Ndongala'nın kafasını Beto kurtardı.

İkinci yarıda iki takım da temposuz bir oyun sergiledi. 76'da Yusuf Erdoğan'ın şutu savunmadan geri döndü. 90+3'te Koita kafa vuruşuyla maçı bitirdi: 2-0. Fransız santrfor ligdeki 7. golünü kaydetti. Kasımpaşa puanını 26 yaparken, Göztepe 34'te kaldı. Lacivert-beyazlılar haftayaYeni deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar ise 'yi ağırlayacak.

FUAT ÇAPA İLE COŞTULAR

Kasımpaşa, 'dan sonra göreve gelen ile son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Son dört maçın 3'ünü kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrılan Paşa'nın hocası, "Kritik bir süreçten geçiyoruz. Göztepe galibyeti bizim için önemliydi" ifadesini kullandı.

  1. 14.3.2020
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