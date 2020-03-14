Paşa'da Koita şov!
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen İstanbul ekibi, 2 ve 90+3’te bulduğu gollerle rakibini mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, 4 haftada 10 puan topladı.
Son maçta Kayseri'yi 5'leyen Kasımpaşa, Göztepe karşısında 2'de öne geçti. Ndongala'nın ortasına Titi ters vurdu, Beto'dan seken topu Koita kafayla tamamladı: 1-0. 13'te Hajradinovic'in şutu direkten döndü. 28'de Wilczek'in golü ofsayt nedeniyle iptal oldu. 40'ta Ndongala'nın ortasına Titi dokundu Beto çıkardı. 42'de Ndongala'nın kafasını Beto kurtardı.
İkinci yarıda iki takım da temposuz bir oyun sergiledi. 76'da Yusuf Erdoğan'ın şutu savunmadan geri döndü. 90+3'te Koita kafa vuruşuyla maçı bitirdi: 2-0. Fransız santrfor ligdeki 7. golünü kaydetti. Kasımpaşa puanını 26 yaparken, Göztepe 34'te kaldı. Lacivert-beyazlılar haftayaYeni Malatya deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar ise Çaykur Rize'yi ağırlayacak.
FUAT ÇAPA İLE COŞTULAR
Kasımpaşa, Tayfur Havutçu'dan sonra göreve gelen Fuat Çapa ile son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Son dört maçın 3'ünü kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrılan Paşa'nın hocası, "Kritik bir süreçten geçiyoruz. Göztepe galibyeti bizim için önemliydi" ifadesini kullandı.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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