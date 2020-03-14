Paşa'da Koita şov!

Son maçta Kayseri'yi 5'leyen Kasımpaşa, Göztepe karşısında 2'de öne geçti. Ndongala'nın ortasına Titi ters vurdu, Beto'dan seken topu Koita kafayla tamamladı: 1-0. 13'te Hajradinovic'in şutu direkten döndü. 28'de Wilczek'in golü ofsayt nedeniyle iptal oldu. 40'ta Ndongala'nın ortasına Titi dokundu Beto çıkardı. 42'de Ndongala'nın kafasını Beto kurtardı.

İkinci yarıda iki takım da temposuz bir oyun sergiledi. 76'da Yusuf Erdoğan'ın şutu savunmadan geri döndü. 90+3'te Koita kafa vuruşuyla maçı bitirdi: 2-0. Fransız santrfor ligdeki 7. golünü kaydetti. Kasımpaşa puanını 26 yaparken, Göztepe 34'te kaldı. Lacivert-beyazlılar haftayaYeni Malatya deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar ise Çaykur Rize'yi ağırlayacak.

FUAT ÇAPA İLE COŞTULAR

Kasımpaşa, Tayfur Havutçu'dan sonra göreve gelen Fuat Çapa ile son haftalarda iyi bir çıkış yakaladı. Son dört maçın 3'ünü kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrılan Paşa'nın hocası, "Kritik bir süreçten geçiyoruz. Göztepe galibyeti bizim için önemliydi" ifadesini kullandı.