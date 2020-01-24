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24 Ocak 2020, Cuma
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'u renklerine bağladı

Kasımpaşa Anıl Koç'u renklerine bağladı

ekiplerinden , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Altınordu'da forma giyen ile sözleşme imzalandığı duyurdu.

'de ara transferin en hareketli takımlarından olan , bir transferi daha duyurdu. temsilcisi son olarak Altınordu'da forma giyen 'u renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

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  1. 24.01.2020
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