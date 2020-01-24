Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Altınordu'da forma giyen Anıl Koç ile sözleşme imzalandığı duyurdu.
Süper Lig'de ara transferin en hareketli takımlarından olan Kasımpaşa, bir transferi daha duyurdu. İstanbul temsilcisi son olarak Altınordu'da forma giyen Anıl Koç'u renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
- 24.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kasımpaşa Anıl Koç'u renklerine bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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