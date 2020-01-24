Kasımpaşa Anıl Koç'u renklerine bağladı

Süper Lig'de ara transferin en hareketli takımlarından olan Kasımpaşa, bir transferi daha duyurdu. İstanbul temsilcisi son olarak Altınordu'da forma giyen Anıl Koç'u renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı.